مقتل 9 من عناصر قوة الانتفاضة العامة فى هجوم لطالبان بوسط أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة طلوع نيوز الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر طالبان هاجمت مركزًا أمنيًا فى مدينة بول علم عاصمة الإقليم، ودارت اشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين، وأسفرت عن مقتل 9 من عناصر قوة الانتفاضة العامة.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.