مقتل 9 من عناصر قوة الانتفاضة العامة فى هجوم لطالبان بوسط أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة طلوع نيوز الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر طالبان هاجمت مركزًا أمنيًا فى مدينة بول علم عاصمة الإقليم، ودارت اشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين، وأسفرت عن مقتل 9 من عناصر قوة الانتفاضة العامة.
ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.
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