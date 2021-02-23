أزمة بين إسرائيل وأمريكا.. هذا هو موقف نتنياهو من سياسة بايدن تجاه إيران

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم الثلاثاء أن مصادر مطلعة على الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران بشان الملف النووي، أكدت إنه يرغب في اتباع سياسة متشددة حيال إدارة بايدن.

وذكرت المصادر لإذاعة "كان"، ان السؤال المطروح على جدول النقاش هو: هل يجب على إسرائيل ان تدعم او تعارض الموقف الأمريكي حول تجديد العمل بالاتفاق على مرحلتين؟ الأولى العودة الى الاتفاق النووي ومن ثم السعي الى تضمين مشروع ايران للصواريخ الباليستية في الاتفاق، وأضافت ان وزيري الدفاع والخارجية بيني جانتس وجابي اشكنازي يؤيدان اتخاذ موقف معتدل حيال هذه المسألة والشروع في حوار مع البيت الأبيض بهذا الخصوص، ويشاطرهما الرأي أيضا رئيس هيئة الأركان افيف كوخافي.

وكثفت إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطها على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، في محاولة لمنع العودة الى الاتفاق القديم، وأفادت القناة المتلفزة الحادية عشرة ان اورشليم القدس حاولت اقناع فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإضافة بنود الى أي اتفاق قد يوقع مع طهران، اذا ما استؤنفت المفاوضات في هذا الملف.

ويسود الاعتقاد في إسرائيل ان أوروبا غير راضية عن تصرفات ايران الأخيرة، ولهذا ترى انه توجد فرصة للتأثير على الدول ذات العلاقة.