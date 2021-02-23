قرار سعودي عاجل بشأن بعض المساجد بسبب كورونا

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية قرارا عاجلا اليوم بإغلاق 10 مساجد مؤقتًا بـ "6" مناطق بعد ثبوت إصابة 11 شخصا بفيروس كورونا المستجد في صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ان إجمالي ما تم إغلاقه خلال ستة عشر يومًا 135 مساجدا حيث تم فتح 108 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

والمحت الوزارة الي أن المساجد المغلقة هي 10 تم رصد ثلاثة حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في مسجدين بمنطقة جازان، وحالتين في مسجدين بمنطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير، وحالة واحدة في منطقتي المدينة المنورة والشرقية، كما أنه تم فتح 3 مساجد أثنان منها في منطقة الرياض، وواحد في المنطقة الشرقية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

كما وجهت الوزارة في ختام بيانها اليومي دعوة لمنسوبي المساجد إلى ضرورة متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من احضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي والرفع لمقام الوزارة عن أي مخالفات، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية بعموم مساجد وجوامع المملكة في إطار الحرص على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.