إسرائيل تسجل 19 وفاة و4677 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وفاة 19 شخصا وتسجيل 4677 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت معيطات وزارة الصحة أن 70% من أبناء جيل 16 عاما وما فوق تلقوا التطعيم على الأقل بالجرعة الأولى، فيما تواصل، أمس الإثنين، الإقبال على مراكز التطعيم في البلاد، وخلال الـ24 ساعة الماضية تم تطعيم 157 ألفا، بحيث أن 80 ألفا منهم حصلوا على الجرعة الثانية، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالتطعيم.

كما تم إجراء 68730 اختبارًا، 7٪ منها كانت إيجابية للفيروس وتجاوز عدد الاسرائيليين الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم اليوم الثلاثة ملايين شخص

ووفقا للمعطيات فان 1,303 مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات من بينهم 801 مصاب حالتهم خطيرة، كما أن هناك 270 مصابا يستعينون باجهزة التنفس، وأن إجمالي الوفيات بلغ 5,593 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.

ووفقا للمعطيات فإن عدد الإسرائيليين الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم تجاوز اليوم الثلاثة ملايين وبلغ 3,034,906 بينما الذين تلقوا الجرعة الأولى 4,410,690، ووفقا للمعطيات فإن نسبة الإسرائيليين الذين تلقوا الجرعة الثانية اصبحت 32.76% أي أن حوالي ثلث الاسرائيليين تقريبا تلقوا حتى الآن التطعيم، في حين أن 15% ينتظرون الجرعة الثانية.