الإدعاء العام الأرجنتيني يبدأ تحقيقات حول قضية توزيع لقاحات كورونا

بدأ الادعاء العام في الأرجنتين تحقيقات حول قضية الانتهاكات والتلاعب واستغلال النفوذ التي شابت عملية توزيع لقاحات كورونا من جانب وزير الصحة السابق جينيس جونزاليس جارسيا.

وأوضح المدعي العام الأرجنتيني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأرجنتينية اليوم الثلاثاء، أن تحقيقات تجري حاليا للوقوف على تلاعب وزير الصحة المستقيل جينيس جارسيا في توزيعات لقاح كورونا بالبلاد وحصول مقربين منه على اللقاح قبل الفئات ذات الأولوية من أبناء بلاده.

وكان وزير الصحة الأرجنتيني قد استقال من منصبه يوم الجمعة الماضي، على خلفية أنباء تداولتها وسائل إعلام أرجنتينية بشأن تلقي مقربين منه لقاحات ضد فيروس كورونا، دون انتظار دورهم حسب جدول أولويات الحصول على اللقاح الذي فرضته الدولة.

وأفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية بأن الصحفي المحلي الشهير وراسيو فيربتسكي كان من بين هؤلاء الأشخاص، وأكد الأخير لإذاعة محلية أنه تلقى اللقاح بمساعدة صديقه الوزير جارسيا دون انتظار دوره كما هو متبع في إطار الإجراءات التي فرضتها الدولة للحصول على اللقاح.

تجدر الإشارة إلى أن كارلا فيزوتي، التي أدت اليمين الدستورية يوم السبت الماضي كوزيرة للصحة خلفا لجارسيا، قد شددت في أولى تصريحاتها على تعزيز الرقابة والشفافية على برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، مضيفة "أن الرئيس الأرجنتيني قرر تنفيذ أكبر خطة تطعيم في تاريخ البلاد بأقصى سرعة... وسنوفر التطعيم لكل أرجنتيني".