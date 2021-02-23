التعاون الخليجي: نحترم ميثاق الأمم المتحدة ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول

طالب مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي، بضرورة مشاركته في أية مفاوضات تتعلق بأمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا إيمان مجلس التعاون بالأمن والاستقرار وتعزيز جهود التنمية في المنطقة.

وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال لقائه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الرياض، والذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، على الثوابت التي ترتكز عليها مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمتمثلة في تعزيز الأمن و السلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ التطرف والإرهاب والعنف، وفقًا لما ذكرته صحيفة عاجل.

وأوضح الحجرف أن مجلس التعاون له مساهمات مع المجتمع الدولي في دعم جهود التنمية والمساهمة الإيجابية لتقديم الدعم و المساعدة للدول المحتاجة.

ووصف الحجرف العلاقات الخليجية - الأوروبية بعلاقة الثقة و الاحترام المتبادل، مؤكدًا على ما يوليه مجلس التعاون من اهتمام و رغبة نحو تطوير هذه العلاقة وتعزيزها لخدمة المصالح المشتركة للطرفين والارتقاء بها في كافة المجالات.

وتناول الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مخرجات قمة السلطان قابوس والشيخ صباح والتي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021م، مؤكدًا بأنها بداية مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون، ترتكز على المنجزات و تبني للمستقبل و تواجه التحديات بكل ثبات وقوة.

كما أكد الحجرف على الدور المحوري والهام الذي يقوم به مجلس التعاون في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن المنطقة تواجه عدد من التحديات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، والتي تتطلب تظافر جهود المجتمع الدولي نحو مواجهة هذه التحديات، مثمنًا دور الاتحاد الأوربي وتفاعله مع قضايا المنطقة.