انتحار طفل عمره أقل من 11 عاما في الكويت

أفادت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة بتلقي بلاغ عن انتحار طفل (11 عاما) من فئة غير محددي الجنسية في منطقة الصليبية.
وأشارت الصحيفة بحسب تصريحات المصدر الي إن مخفر الصليبية تلقى بلاغا عن انتحار الطفل ولدى توجه رجال الأمن الى منزل ذويه كان الطفل قد فارق الحياة عند محاولة أسرته نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته.
وقال المصدر : وعندما طرق أحد أشقاء الطفل المنتحر على باب غرفته فإنه لم يرد الأمر الذي دفع ذويه الى كسر باب الغرفة ليكتشفوا وجود الطفل معلقا في سقف الغرفة من خلال استخدامة أحد الأسلاك الكهربائيةفأبلغوا رجال الأمن وحاولوا إسعافه بنقله الى المستشفى ولكنه فارق الحياة".
واضاف أن "رجال الأمن فتحوا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من دوافع عملية الانتحار، وتم تحويل جثمان الطفل الى الطب الشرعي وإبلاغ وكيل النيابة الذي أمر بفتح تحقيق بالواقعة".
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