أفاد راديو "شابيلي" الصومالي بسماع دوي انفجار ضخم في أحد مراكز الشرطة الصومالية بالعاصمة مقديشيو. وقال شهود عيون - حسبما ذكر الراديو اليوم، الثلاثاء- إن انتحاريا نفذ التفجير أمام مركز شرطة ضاحية "هامروين" بالعاصمة مقديشيو.

ولم ترد بعد أي تفاصيل بشأن ضحايا الانفجار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سماع دوي انفجار ضخم في مركز شرطة بالعاصمة الصومالية مقديشيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.