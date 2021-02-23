أوكرانيا تقاضي روسيا أمام المحكمة الأوروبية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عن عزمها مقاضاة روسيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واتهامها باستهداف المعارضين.

ومن المقرر أن تعقد مناقشة وزارية بعنوان 'الاستجابة الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا.. أوكرانيا' اليوم، وفقًا للخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأوكرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحدث يتم تنظيمه بالاشتراك مع أوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وتركيا.

ويشارك وزراء خارجية أوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية ونائبا وزيري خارجية تركيا وجورجيا وممثلون عن عدد من الدول الأعضاء الأخرى بالأمم المتحدة في مناقشة حقوق الانسان بالقرم.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال، الخميس الماضي، عن أمل بلاده في توسيع الاتحاد الأوروبي لدائرة عقوباته المفروضة على روسيا.

وفي 14 يناير الماضي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أسبابا كافية لقبول شكاوى أوكرانيا ضد روسيا في إحدى عشرة تهمة في قضية مشتركة بين الدول لانتهاكات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم.

يشار إلى أن العدوان المسلح الروسي المخطط له ضد أوكرانيا بدأ في 20 فبراير 2014 بعملية عسكرية شنتها القوات المسلحة الروسية للاستيلاء على جزء من الأراضي الأوكرانية - شبه جزيرة القرم. وفي وقت لاحق، احتلت القوات النظامية الروسية والمسلحون بقيادة روسيا مناطق معينة من مناطق دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا.