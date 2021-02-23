نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبع ملف التعويض cnops وزارة التربية maroc في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بوزارة التضامن في المغرب منصة cnops، يمكن خلالها تتبع الحالة المرضية وملف المرض الخاص بالمؤمّن عليهم في الصندوق، حيث يتم صرف جميع الأدوية الخاصة بالمريض و دفع فواتير الطبيب، بالإضافة إلى حصوله على إعفاء كامل في حالة إصابته بمرض مزمن أو مرض يستلزم وجوده في المنزل لوقت طويل.

خطوات CNOPS تسجيل الدخول

يمكن تسجيل مِلَفّ المرض من خلال إدخال بيانات الحالة المرضية على المنصة ليمكنها من الحصول على التأمينات والتخفيضات المخصصة له ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع منصة cnops .

يتم إدخال بيانات الحالة من الاسم، ثم يتم ادخال الرَّقَم القومي أو رَقَم الهُوِيَّة المكون من 6 أرقام.

يتم إدخال رَقَم التسجيل الخاص بالحالة المرضية المكون من 3 أرقام.

يتم إدخال رَقَم البطاقة الصحية الخاصة بكل مريض.

يتم إدخال الرمز السري الذي سيظهر.

ستظهر شاشة كبيرة بها كل ملفات المريض و حالته المرضية بالإضافة إلى تاريخه المرضي في إصابته بجميع الأمراض المزمنة أو الموسمية أو حالات الطارئة.

كيفية تتبع ملفات المرض cnops

تقدم منصة وتطبيق cnops العديد من الخِدْمَات للمرضى و متابعين حالتهم المرضية التي يستطيعون من خلالها الحصول على كل من:

صرف تعويضات طبيبة تصل إلى 80% من فواتير الاستشارات الطبية و الإجراءات الطبية والفحوصات، حيث يتم تقديم كل من ورقة الكشف الطبي عند الطبيب، بالإضافة إلى الروشتة الطبية المصروفة و جميع إيصالات او مخالصات أي إجراء طبي تقوم به الحالة المرضية.

صرف تعويضات عن علاج الأسنان من خلال صرف الأدوية الطبية أو الحصول على تخفيضات على أي إجراءات جراحية، كما يجب أن تتضمن الأوراق تاريخ الإجراء الطبي و أسم الطبيب و مكان إجراء الجراحة.

صرف تعويضات عن إجمالي الأدوية التي يصرفها المريض كل شهر، ففي حالة كان المريض مصاب بأمراض مزمنة يمكنه صرف تخفيض عن إجمالي الأدوية التي يحصل عليها دائماً يصل إلى 70%.

صرف تعويضات خاصة في حالة إجراء عمليات أو إجراءات جراحية فيمكنه أن يحصل على تخفيض على مصروفات العملية، بالإضافة إلى تخفيض 100% عن المصروفات الدوائية خلال تواجده بالمستشفى.