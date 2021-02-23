“رابط جديد” رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 لتعلم بعُد لطلاب المملكة العربية السعودية

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442أصبحت هي الطريقة الوحيدة من أجل التعلم عن بعد والذي قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، والتي قد اعتمدت عليها بظل الأزمة التي تمر بها البلاد بعد تفشي فيرس كورونا المستجد، وأولياء الأمور تخشى من نزول أبنائهم المدارس، بالتزامن مع زيادة عدد حالات الإصابة، ويبحث الطلاب والطالبات بالمملكة عن كل ما يتعلق بمنصة مدرستي التعليمية من أجل استكمال عملية التعليم عن بعد بشكل إلكتروني، عن طريق توفير عدد كبير من الأيقونات التي توجد بشكل خاص، عبر موقع مدرستي التعليمية من أجل تعلم الطلاب والطالبات بالمناهج الخاصة به بطريقة سهلة وميسرة، وتتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

وقد تمكنت وزارة التربية والتعليم عن القيام بإضافة العديد من التحديثات الجديدة بالتزامن مع منظومة التعليم عن بعد حتى أن لا يواجه الطلاب والطالبات أي مشكلات، بالأخص أو الوزارة قامت بالإعلان عن استكمال الفصل الدراسي الثاني عبر منصة مدرستي التعليمية، وقد حرصت الوزارة على أن تطرح التقنيات الحديثة على أن تقوم بتحديث الاستراتيجية التعليمية والتقنيات الخاصة بالمنصة، حتى يستطيع الطالب من الدخول للدخول بأي وقت لمنصة مدرستي، ويتمكن البقاء طوال اليوم بداخل الموقع دون أن يواجه أي مشكلة يتمكن من اختيار الوقت الذي يرغب به من أجل تسجيل الحضور للحصص وحل الواجبات والقيام بإداء الاختبارات بشكل أسبوعي، حتى يتمكن من معرفة المستوى التعليمي.

يتم الدخول لمنصة مدرستي التعليمية من هنا.

من ثم القيام بالنقر على تسجيل الدخول.

من ثم يتم إضافة اسم المستخدم.

يقوم بإضافة كلمة المرور.

يتم النقر على تسجيل الدخول وسوف يحصل على كل ما يكون بحاجة له من خدمات تعليمية.

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