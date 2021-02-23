تسجيل الدخول على منصة مدرستي السعودية 1443 لحل الواجبات

تسجيل الدخول على منصة مدرستي 1442، استطاعت منصه مدرستي أن تصبح البديل المناسب للمدارس في المملكه العربيه السعوديه بعد انتشار وباء فيروس كورونا العالمي بجميع انحاء المملكه وهو ما جعل وزارة التعليم السعودي تطلق منصة مدرستي الإلكترونية لتكون المساعد الأول للطالب والمعلم في العام الدراسي الجديد، وبالتالي أكدت الوزارة علي ضرورة الحفاظ على تسجيل الدخول على المنصة بشكل منتظم للحصول علي المادة العلمية باستمرار.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي السعودية 1442

على الرغم من ان الوباء المنتشر سبب العديد من الازمات في العديد من الدول الا ان التعليم استطاعه الصمود خلال تلك الفترة العصيبة من خلال منصة مدرستي التعليمية، حيث تقدم العديد من الفيديوهات التعليمية التي تشرح المواد الدراسية المقررة بكل سهولة ويسر، كما تتيح الآلاف من المصادر التعليمية التي يمكن للطلاب والطالبات الرجوع إليها والاستفادة منها بشكل كامل.

منصة مدرستي 1443

وبذلك استطاعت المنصة تحقيق نجاح كبير في المملكة العربية السعودية والنهوض بالمنظومة التعليمية، وجذبت إليها العديد من الطلاب لتسجيل الدخول وحل الواجبات المدرسية وتسجيل الحضور والغياب، وتواجد خاصيات الكترونية جديدة مثل خاصية الواقع المعزز التي تتيج للطلبة فهم العمليات الحيوية والكيميائية بشكل ابسط، وآلاف الأسئلة الموضوعة علي المنصة ليتمكن الطالب من التأكد من فهمه واستيعابه المواد الدراسية المقررة خلال العام الدراسي الحالي.

خطوات الدخول الى منصه مدرستي السعوديه 1442

إليكم اعزائي طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي السعودية 1442 وهي كالآتي:-

الدخول على رابط من منصة مدرستي التعليمية.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم.

وبعدها قم بكتابة الرقم السري.

وبعدها سجل رمز التحقق.

واضغط على أيقونة تسجيل الدخول.