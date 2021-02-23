رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 بعد أن ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن خطوات التسجيل عبر منصة مدرستي التعليمية من خلال أولياء الأمور والطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، بعد أن شدد وزارة التربية والتعليم بأهمية التسجيل بالمنصة من أجل تسجيل حضورهم للحصص بشكل يومي عبر شبكة الانترنت، فإن منصة مدرستي بالوقت الحالي هي المكان الوحيد المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم الإشراف عليها بشكل مستمر من قبل متخصصين بالوزارة، وتعمل المنصة على أن تقدم كافة الخدمات التعليمية لكافة المراحل التعليمية للصفوف الدراسية المتنوعة على مدار 24 ساعة لجميع الطلاب والطالبات، على أن يقوم الطالب بالدخول للموقع وإثبات حضوره بشكل يومي.

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يستعلمون عن الرابط الخاص بمنصة مدرستي التعليمية، بسبب وجود العديد من الروابط التي انتشرت مؤخراً منها الحقيقي ومنها المزيف من أجل التسجيل في المنصة إلكترونياً أون لاين، حتى أن يقوموا بأداء الامتحانات التي تتعلق بالمراحل التعليمية، مع توفير خدمة أداء الواجبات يومياً، حيث أنها تعتبر المنصة الأولى التي قد تم تفعيلها بشكل رسمي من قبل الوزارة حتى يستكملوا العملية التعليمية دون أن تضطر لتوقفها، والهدف من ذلك هو منع التكدسات والتزاحم بين الطلاب حتى لا تزيد نسبة الإصابة بفيرس كورونا، وكانت المنصة الحل الأمثل ليتمكن الطلاب والطالبات من المتابعة المستمرة لما يتوفر في المنصة من خدمات تعليمية، وترد على كافة الأسئلة التي تدور برأس الطلاب وأولياء الأمور.

يتم في البداية تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي من هنا.

من ثم يتم النقر على تسجيل الدخول.

من ثم يتم إضافة اسم الطالب.

بعد ذلك يتم إضافة كلمة المرور.

من ثم يتم النقر على تسجيل الدخول.

طريقة تسجيل منصة مدرستي