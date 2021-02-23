نتانياهو: سنقوم بكل ما في وسعنا لوقف تسلح إيران نوويا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لا تعلق أمالا على اي اتفاق مع إيران، مشددا على أن بلاده ستقوم بكل ما في وسعها حتى لا تتسلح إيران بالسلاح النووي، سواء أبرم اتفاق معها أو من دونه.
وأوضح نتانياهو "لا نعلق آمال على اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني.. لقد رأينا مآل مثل هذه الاتفاقيات مع كوريا الشمالية".
وأضاف "مع اتفاق أو بدونه سنقوم بكل ما في وسعنا حتى لا تتسلح إيران بالسلاح النووي".
وحول الوجود الإيراني في سوريا، قال نتانياهو إنه لن يسمح لإيران بالتموضع في سوريا ولن يُقبل بصواريخ دقيقة في سوريا ولبنان.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الرد سيكون ساحقا آلاف الأضعاف على أي تهديد.
وكان الجيش الإسرائيلي، أجرى الأسبوع الماضي "تدريبا مفاجئا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي، وذلك بعد ساعات على قليلة قصف جوي لأهداف إيرانية في سوريا.
وأفاد الجيش بأن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران خلال فترة التدريب التي تستمر حتى الأربعاء، كما أشار إلى احتمال سماع دوي انفجارات في شمال البلاد.
وأضاف أن التدريب "يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية، وسيختبر كل العناصر في المهام الأساسية لسلاح الجو، بما يشمل الحفاظ على التفوق الجوي، وحماية سماء البلاد وكذلك الهجوم وجمع المعلومات"، حسبما نقلت "رويترز".
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