محمد بن راشد يتصدر "التريند" بسبب علاج طفلة "بأغلى عقار"

أصبح وسم (#محمد_بن_راشد) من بين الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تكفله بعلاج الطفلة العراقية لافين إبراهيم جبار، التي تعاني من مرض يتطلب علاجه عقارا طبيا يعد "الأغلى في العالم".

وتعاني لافين إبراهيم من ضمور العضلات الشوكي (المرحلة الثانية)، وهو مرض وراثي تسببه طفرة في جين الخلايا العصبية الحركية، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

ونجحت والدة الطفلة في خلق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر قصة ابنتها والحصول على المساعدة في تأمين العلاج.

وبالفعل، تكفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعلاج الطفلة، إذ بدأت رحلة علاجا في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي، بتكلفة تصل إلى 8 ملايين درهم، وهو ثمن عقار طبي مبتكر عبارة عن حقنة واحدة، يعد الأغلى في العالم.

ونشرت والدة لافين على تطبيق إنستغرام، صورة تجمعها مع ابنتها أمام المستشفى، وعلقت عليها بالقول: "شكرا من القلب لمن مد يده الكريمة بجود لإنقاذ لافين".

وأضافت: "شكرا لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتلبية نداء أم وطفلة، وإحياء نفس ستظل ممتنة لكم بكل يوم من أيام حياتها".

وتابعت: "وردنا الآن اتصال من مستشفى الجليلة يبشرنا بالخبر الذي لطالما سألنا الله عنه في دعواتنا ولطالما تطلعت له قلوبنا.. فشكرا لله وشكرا لجيران الخير والإنسانية إمارات المحبة".