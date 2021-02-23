تحقيق عاجل في غرق مركب بالإسكندرية.. وانتشال جثث ومصابين

أمر المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية، بفتح تحقيق عاجل في حادث غرق مركب بمياه بحيرة مريوط.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن قرابة 17 شخصا من عائلة واحدة كانوا يستقلون المركب، وذلك خلال قيامهم برحلة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية من انتشال جثث جديدة من ضحايا المركب الغارق في منطقة الملاحات ببحيرة مريوط غربي المدينة، ليرتفع إجمالي عدد الجثث التي جرى انتشالها لـ9 جثث و6 مصابين.

ومن جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن 4 وحدات من الإنقاذ النهري مازالت تواصل جهود البحث عن المفقودين من جرّاء الحادث.

ولفت المحافظ، إلى أنه حتى الآن لم يتم حصر عدد المفقودين في الحادث، مؤكدا أنه متواجد مع الأهالي، لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث على سطح البحيرة.

وأشار إلى أنه ومنذ فجر الثلاثاء، تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن الضحايا في أعماق البحيرة.

وقضى أقرباء الضحايا الليل على الشاطئ، أملا في إنقاذ ذويهم أو استعادة جثثهم، ووجهت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للغواصين للمساعدة في البحث.