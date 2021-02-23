واشنطن بوست: بايدن يواجه معارضة شرسة من حلفاء إقليميين بشأن إيران

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فى عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من حرص الرئيس الأمريكى جو بايدن على إنقاذ الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، إلا أنه يواجه فى حقيقة الأمر معارضة شرسة من قبل حلفاء إقليميين فى الشرق الأوسط والجمهوريين فى الداخل بشأن تقديم أى تنازلات محتملة لطهران.





وقالت الصحيفة فى مقال رأى نشرته على موقعها الإلكترونى، إن بايدن يسير على حبل مشدود على الصعيد الجيوسياسى تجاه إيران، فبعد أسابيع من تنصيبه، بدا أن البيت الأبيض والنظام الإيرانى عالقان فى منافسة حادة، ينتظر فيها كل طرف منهما أن يتخذ الطرف الآخر الخطوة الأولى لاستئناف الدبلوماسية التى انهارت بينهما فى خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضافت: "أن مسئولين إيرانيين طالبوا بإنهاء العقوبات الاقتصادية التى فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على بلادهم، واعتبروها انتهاكًا لبنود اتفاق يقول مفتشو الأمم المتحدة إنه يعمل على الحفاظ على فرض قيود على البرنامج النووى الإيرانى، وبسبب الغضب من هذه العقوبات، بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى مما يسمح به الاتفاق، وفى غضون ذلك، يعتبر المتشددون داخل النظام الإيرانى الدبلوماسية الجديدة مع الولايات المتحدة بأنها فى طريق مسدود!، إلى جانب ذلك كان من المفترض أن يدخل قانون إيرانى جديد يمنع مفتشى الأمم المتحدة من دخول المواقع النووية الإيرانية حيز التنفيذ فى وقت لاحق من اليوم، وهى خطوة من المؤكد أنها ستزيد التوترات مع الغرب، لكن يبدو أن الجهود المكوكية التى قام بها رئيس الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة أوجدت مساحة لالتقاط الانفاس".

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى للصحفيين فى فيينا، يوم أمس:" أن أمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار فى وضع كان غير مستقر للغاية"، وقال "أعتقد أن هذا الفهم التقنى يمكن من إجراء مشاورات سياسية أخرى على مستويات أخرى".

وتابعت الصحيفة: "أن هذه المشاورات جارية الآن بالفعل، ففى الأسبوع الماضى، أوقفت إدارة بايدن حملة "الضغط الأقصى" التى مارستها إدارة ترامب ضد إيران من خلال الإشارة إلى استعدادها للانخراط فى محادثات غير رسمية بشأن إيران مع الحلفاء الأوروبيين، وسيكون ذلك بداية رقصة دبلوماسية دقيقة قد تشجع إيران على تقليص بعض أنشطتها النووية إلى جانب تخفيف العقوبات، مع ذلك لا يوجد جدول زمنى واضح لأى من هذا، ولكن تم فتح طريق نحو الوفاق، على حد قول الصحيفة.

وأشارت إلى أن إدارة بايدن قامت بالفعل بتحركات فنية صغيرة فى الأمم المتحدة للمساعدة فى إعادة ضبط طاولة المفاوضات، ورفعت القيود المفروضة على الدبلوماسيين الإيرانيين فى نيويورك وألغت أوامر إدارة ترامب لعام 2020 - التى يرفضها حتى الآن الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة- بأن جميع العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة على إيران سارية، كما يمكن رؤية لمحات من ذوبان الجليد على نطاق أوسع فى قرار كوريا الجنوبية يوم أمس الإثنين بإلغاء تجميد مبلغ كبير من الأموال الإيرانية التى فرض عليها الحظر فى بنوكها بسبب العقوبات المالية الأمريكية.

مع ذلك، أكدت "واشنطن بوست" أن هناك الكثير من المعارضة فى كل من واشنطن وطهران، إذ أدان البرلمان الإيراني، بعد يوم واحد من رحيل جروسى، الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل أن رئيس مجلس النواب دعا إلى محاكمة الرئيس الإيرانى حسن روحانى وحلفائه الذين وصفهم بـ "المخالفين والمنشقين".

ويرى خصوم بايدن المحليون أن المسار الحالى يمثل تخليا مهينا عن نفوذ الولايات المتحدة على النظام الإيرانى، فقال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو "لقد ترأست مسئولية الرد على التهديد الإيرانى الذى حمى الشعب الأمريكى من إرهابه" واعتبر أن "اعتماد نموذج التوافق الأوروبى سيضمن لإيران طريقا إلى ترسانة نووية".

واختتمت "واشنطن بوست" مقالها بقول إن حملة "الضغط الأقصى" تسببت لإدارة ترامب فى خسائر اقتصادية فادحة، لكن إعادة فرض العقوبات الأمريكية فشلت أيضا فى تحقيق العديد من أهداف بومبيو وترامب المعلنة، ولم يتوقف وكلاء طهران فى الشرق الأوسط عن تنفيذ أعمال عدائية فى المنطقة؛ وتوقعت أن الولايات المتحدة وشركاؤها ربما لن يقتربان من انتزاع تنازلات من النظام أكبر مما تم الحصول عليه فى عام 2015، كما أصبحت إيران أقرب نظريًا إلى الدفع نحو سلاح نووى مما كانت عليه قبل تولى ترامب منصبه.