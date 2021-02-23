مساعدات طبية أمريكية لتونس بقيمة 4 ملايين دولار

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس، اليوم الثلاثاء، تقديم الحكومة الأمريكية معدات طبية بقيمة 4 ملايين دولار (10.75 مليون دينار) لصالح 33 مستشفى؛ بهدف الاستجابة للاحتياجات الملحة لمقاومة فيروس كورونا.
وسلمت الحكومة الأمريكية - بحسب بيان صادر عن السفارة - عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للخدمات، إلى وزارة الصحة التونسية أول دفعة ضمن 3 دفعات من معدات حيوية ستوفر الدعم اللازم للمستشفيات ومعاملها.
يذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد قدمت إلى تونس منذ شهر مارس 2020، دعما مخصصا لمقاومة فيروس كوفيد-19 بقيمة 36 مليون دينار لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الفورية وطويلة المدي.
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