الكشف عن جريمة نكراء في قطر ضحاياها 6500 قتيل

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن جريمة نكراء في قطر، قائلة إن أكثر من 6500 عامل مهاجر من 5 دول هي: الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا، لقوا حتفهم في قطر منذ أن فازت بحق استضافة كأس العالم (المقرر في 2022) قبل 10 سنوات.

وقالت صحيفة الجارديان في تحقيقها الكاشف، إن "النتائج ، التي تم جمعها من مصادر حكومية ، تعني أن 12 عاملًا مهاجرًا من هذه الدول الخمس في جنوب آسيا ، قد لقوا حتفهم، بمعدل 12 كل أسبوع، وذلك منذ ديسمبر 2010، الشهر الذي امتلأت فيه شوارع العاصمة الدوحة بالحشود المنتشية التي احتفلت بفوز قطر بتنظيم البطولة الدولية".

كشفت بيانات من الهند وبنجلاديش ونيبال وسريلانكا عن وقوع 5927 حالة وفاة بين العمال المهاجرين في الفترة 2011-2020.

وبشكل منفصل، أفادت بيانات من السفارة الباكستانية في قطر عن وفاة 824 اخرى، لعمال باكستانيين ، بين عامي 2010 و 2020.

وبهذا يكون العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير من الرقم السابق 65000 قتيل، لأن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات من عدد من البلدان الأخرى التي ترسل أعدادًا كبيرة من العمال إلى قطر ، بما في ذلك الفلبين وكينيا، كما لم يتم تضمين الوفيات التي حدثت في الأشهر الأخيرة من عام 2020.

في السنوات العشر الماضية ، شرعت قطر في برنامج بناء غير مسبوق ، لمشروعات عملاقة استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

فأنشأت إضافة إلى سبعة استادات جديدة، عشرات المشاريع الكبرى، بعضها انتهت منه بالفعل وبعضها الآخر قيد التنفيذ ، بما في ذلك مطار جديد وطرق وأنظمة نقل عام وفنادق ومدينة جديدة لاستضافة زوار كأس العالم.

وتحدثت الجارديان إلى "نيك ماكجيهان" ، المدير في مؤسسة "فاير سكواير بروجيكتس"، المناصرة لحقوق العمال الذي قال:إنه "على الرغم من عدم تصنيف سجلات الوفاة لهؤلاء القتلى حسب المهنة أو مكان العمل، فمن المرجح أنهم ماتوا خلال عملهم في مشروعات البنية التحتية لكأس العالم".

أضاف ماكجيهان "نسبة كبيرة جدا من العمال الوافدين الذين لقوا حتفهم منذ 2011 كانوا في البلاد فقط لأن قطر فازت بحق استضافة كأس العالم".