عقدت وزارة النقل العراقية اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بين فرق التفاوض في لجنة النقل والمنافذ الحدودية في المجلس التنسيقي العراقي-السعودي".
واوضح رئيس الوفد العراقي المشارك في اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ محي الدين عبد الرزاق بحسب بيان الوزارة العراقية قائلا "تم التنسيق مع الجانب السعودي لتكوين لجنة فنية بين البلدين في مجال النقل البحري وتسمية اعضائها وآلية تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها والعمل على تحويلها الى اتفاقية وماذا تم حيالها".
وتابع، "وتمت مناقشة التعديلات المقدمة من الجانب العراقي على مذكرة التفاهم لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية والوصول الى صيغة توافقية حيث تم مناقشة ابرز الفقرات وتعديلها منها السماح لدخول الشاحنات المحملة والمسجلة في أيٍ من البلدين إلى البلد الآخر وخضوع نقل البضائع العابرة لأراضي أي من الطرفين للقواعد والاحكام الواردة في تنظيم العبور الترانزيت بين الدول العربية.
وواصل : كما تم مناقشة اعفاء كل طرف وسائل النقل الخاصة والعامة التابعة لبلد الطرف الاخر وسائقيها ومساعديهم عند دخول أراضيها أو عبورها من أي ضريبة او رسوم وغيرها من الفقرات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تبحث إلغاء رسوم عبور الركاب والبضائع مع دولة عربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.