الكويت.. الحكومة تسحب 5 مليارات من الاحتياطي النقدي ورد قوي من رئيس مجلس الأمة

علق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على مشروع قانون سحب خمسة مليارات دينار من صندوق احتياطي الأجيال، حيث أكد أنه لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة، داعيا إلى بدائل مقبولة ومجدية اقتصاديا.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد قال الغانم " تسلمت من الحكومة في 17 فبراير مشروع قانون وأحاله إلى اللجنة المالية يتعلق بالاستقطاع من صندوق الأجيال القادمة حيث أن المشروع في غاية الخطورة وإن كان مشروعا لم يقر ولا أعتقد أنه سيقر لأسباب عدة.

وواصل الغانم : المشروع يتعلق بثروة لا نملكها وهي للأجيال القادمة، وسوء إدارة المسؤولين في الجيل الحالي على مدى سنوات يجب ألا يتحمله الجيل القادم.

وأضاف أن السحب،على المدى القصير، ليس حلا رشيدا وليس أفضل الاختيارات لأن تكلفة تسييل الصناديق السيادية أكبر بكثير من تكلفة الاقتراض.

وزاد الغانم: بحسبة متحفظة تكلفة اقتراض 5 مليارات دينار بالأسواق العالمية هي 75 مليون دينار كويتي بينما تكلفة تسييل استثمارات الصناديق السيادية بحدود 300 مليون دينار إذا افترضنا معدل العائد السنوي الصناديق السيادية 6 في المئة علما بأنها أكثر من ذلك.

واختتم أن الحل الجذري بطرح الاصلاحات الاقتصادية على الناس بكل شفافية وصراحة، واتمني أن يكون أي خيار غير خيار المس بالأجيال القادمة تقدمه الحكومة بالطريقة الصحيحة وتكون هناك جلسة تشرح فيها الحكومة للناس ويناقش من النواب ويفهم الناس ضرورته بدلا من الحلول القصيرة وإبر التخدير.