دون ضمانات.. جونسون: متفائل جدا لإزالة جميع قيود كورونا في هذا الموعد

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بإمكانية إزالة جميع قيود فيروس كورونا في إنجلترا وفتح الاقتصاد بالكامل في 21 يونيو ولكن دون ضمانات؛ وذلك في إطار خطته ذات المراحل الأربع لرفع الإغلاق.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، الإنجليزية، بموجب خارطة الطريق الخاصة به لتخفيف إجراءات كوفيد-19، يأمل رئيس الوزراء البريطاني أن "يمكن إزالة جميع القيود على الاتصال الاجتماعي في المرحلة الأخيرة من تلك المراحل الأربع، والتي ستأتي في 21 يونيو على أقرب تقدير.

وردا على سؤال حول مدى ثقته في الوصول إلى هذا الهدف، قال جونسون اليوم، الثلاثاء: "أنا متفائل جدا ولكن لا يمكن ضمان أي شيء وكل هذا يتوقف على الطريقة التي نواصل بها التحلي بالحكمة والاستمرار في اتباع الإرشادات في كل مرحلة".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني بالقول: "لهذا السبب من المهم جدًا المضي قدما بالطريقة الحذرة التي نحن عليها.. أعتقد أن الناس يفهمون ذلك، يمكنهم رؤية منطق ما نحاول القيام به".

وأضاف: "ولكن، نظرًا للإمكانيات الهائلة الآن لإطلاق التطعيم، لأن العلم قد أعطانا هذه الطريقة لإنشاء درع كامل حول سكاننا، يمكننا حقا النظر إلى تاريخ 21 يونيو ببعض التفاؤل".

واختتم جونسون مؤكدا: "أنا متفائل للغاية بأننا سنكون قادرين على الوصول إلى هناك".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كشف أمس، الاثنين، أن خطوات التخفيف التدريجي للإغلاق العام ستكون متزامنة في سائر البلاد.



وأضاف جونسون في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "الإغلاق جراء كورورنا في بريطانيا سيرفع تدريجيا اعتبارا من الـ 8 من مارس".



وستُرفع إجراءات الإغلاق بصورة تدريجية، ويتعين تحقيق بعض الشروط قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى.