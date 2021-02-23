بـ عجمان.. قرار إماراتي عاجل بشأن كورونا

أصدر فريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا المستجد،حيث تم تعديل مواعيد عمل المقاهي والمطاعم.

وأشار القرار إلى أنه سيتم إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 11:00 مساء ابتداء من اليوم الثلاثاء 23 فبراير بحسب صحيفة البيان الإماراتية .

كما يستثنى من تطبيق القرار مطاعم بيع الوجبات الخفيفة والكافتيريات، والمطاعم التي تقدم خدمة توصيل الطلبات.

وأوضح فريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان أن القرار يأتي في إطار مكافحة انتشار فيروس كوورنا والحد منه.