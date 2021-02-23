العراق.. طائرات حربية تركية تقصف عدة قرى في محافظة دهوك

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو التركي شنت، اليوم الثلاثاء، قصفا على عدة قرى في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن شهود عيان قولهم إن الطائرات التركية أقدمت على قصف قرية سكيري في سفح جبل متين بقضاء العمادية.

وأضاف الشهود؛ أن قرية بيركات ومنطقة نهلي التابعة لناحية جمانكي شمال شرق محافظة دهوك تعرضت للقصف أيضا هذا اليوم.

ومنذ منتصف يونيو الماضي، أطلقت تركياعمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني، وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.

وفي وقت سابق، لوح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشن هجوم على مناطق حدودية شمال العراق.

وقال أردوغان في تصريحات من اسطنبول، نقلتها وسائل إعلام محلية: "إنه بخصوص إخراج الإرهابيين من سنجار بشمال العراق، فقد نأتي على حين غرة ذات ليلة".