أخبار اليمن : النواب يبارك انتصارات الجيش واللجان الشعبية بمختلف الجبهات

النواب يبارك انتصارات الجيش واللجان الشعبية بمختلف الجبهاتوقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي، أمام المواضيع المتعلقة بالمهام المناطة بالمجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، وكذا ما يتعلق بعمل جهاز الأمانة العامة للمجلس.

وفي الجلسة، أكد يحيى علي الراعي، العمل بأحكام اللوائح المنظمة لعمل المجلس والالتزام بها في ضوء ما تقدم به عدد من أعضاء المجلس.

وتطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى الوضع المعيشي الصعب للمواطن وزيادة معاناته في ظل استمرار العدوان والحصار واحتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء من قبل دول تحالف العدوان بقيادة أمريكيا والسعودية والإمارات، وما يترتب على ذلك من معاناة أثقلت كواهل اليمنيين، وتهديد الكثير من القطاعات والمنشآت الحيوية بالتوقف وفي مقدمتها القطاع الصحي.

وفي الجلسة بارك نواب الشعب الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وفي مقدمتها جبهة استعادة محافظة مأرب.

حضر الجلسة، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.

وبهذا يكون المجلس قد أنهى جلسات أعماله لهذه الفترة.

