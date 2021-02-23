جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، إن 4 مقاتلات يونانية تقترب من سفينة أبحاث تركية تتواجد حاليًا فى شمال بحر إيجة، بمنطقة شرق المتوسط التى تحاول أنقرة منازعة قبرص واليونان فيها، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. 4 مقاتلات يونانية تقترب من سفينة أبحاث تركية شمال بحر إيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.