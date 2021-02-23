نتنياهو: لا نعول على اتفاق مع نظام متطرف مثل إيران وسنمنع امتلاكها النووى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب لا تعول على عودة إيران إلى الاتفاق النووى، مشددًا على أن إسرائيل ستبذل كل ما فى وسعها لمنع طهران من امتلاك السلاح النووى.





وفى تغريدة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال نتنياهو: "لا نعول على أى اتفاق مع نظام متطرف مثل النظام الإيرانى، وشاهدنا بالفعل جدوى الاتفاقيات التى أبرمت مع الأنظمة المتطرفة مثله، على مدار القرن الماضى والحالى أيضا، مع حكومة كوريا الشمالية". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلى: "بغض النظر عن الاتفاق من عدمه، سنبذل كل ما بوسعنا من جهود لمنع حصوله على أسلحة نووية".

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