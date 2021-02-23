عاجل.. السودان: نشر الجيش فى الفشقة قرار نهائى ولا وساطة مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن نشر الجيش فى منطقة الفشقة قرار نهائى لا رجعة فيه، مؤكدًا أنه على إثيوبيا اللجوء إلى القانون إذا اعتقدت أن لها أى حق فى الفشقة.





وفى تصريحات لقناة "العربية"، قال الخارجية السودانية، إنه لا حديث عن وساطة مع إثيوبيا حول الحدود فى هذه المرحلة. وتابعت الخارجية السودانية: "توجد أطماع إثيوبية فى أراضينا"، مؤكدة أن أى حل لأزمة سد النهضة يجب أن يراعى شواغل الدول الثلاث.

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