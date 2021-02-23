رسالة شفوية من رئيس الصين لأمير الكويت حول المستجدات الإقلیمیة والدولیة

جدة - نرمين السيد - تلقى أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، رسالة شفویة من الرئیس الصينى شى جین بینغ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدین وتنمیتھا فى مختلف المجالات، خصوصا القضایا ذات الاھتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.





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