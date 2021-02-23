العراق تسجل 4181 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 4181 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 675982 إصابة.
وسجلت الصحة العراقية بحسب البيان الصادر عن الوزارة 16 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 13311 حالة.
كما سجلت وزارة الصحة العراقية تعافي 2592 مصابًا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 623337 حالة.
وأوضحت الصحة العراقية أن إجمالي الحالات التي لازالت تتلقي العلاج في المستشفيات العراقية بلغت 39334 من بينهم 370 في العناية المركزة.
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