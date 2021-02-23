الإمارات : تقديم 110.471 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تقديم 110.471 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن إجمالي الجرعات المقدمة حتي اليوم بلغت 5,668,264 وذلك وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,005 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 375535 إصابة.

كما سجلت الصحة الإماراتية 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الان الي 1145 حالة وفاة.

ورصدت الصحة الإماراتية تعافي 3,515 حالة شفاء، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 366567 حالة.

واجرت الوزارة الإماراتية 175,284 فحصًا خلال الساعات الماضية وذلك ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

