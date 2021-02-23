إيران مصدر الأسلحة منذ زمن بعيد.. البنتاجون يؤكد تعاونه لجمع معلومات بشأن الصواريخ والمسيرات الحوثية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن إيران هي مصدر أسلحة الحوثيين منذ زمن بعيد.
وأشار البنتاجون إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تتعاون مع الشركاء الإقليميين لجمع معلومات بشأن الصواريخ والمسيرات الحوثية؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لجهود السلام.
وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها.
في سياق متصل، طالب مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي، بمشاركته في أي مفاوضات تتعلق بأمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا إيمان مجلس التعاون بالأمن والاستقرار وتعزيز جهود التنمية في المنطقة.
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