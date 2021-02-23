لبنان: 16 نائبا بالبرلمان تلقوا لقاح فيروس كورونا

أفاد موقع ليبانون ديبايت أن عدد من النواب اللبنانيون تلقوا لقاح كورونا.

وأكد ليبانون ديبايت أن عدد النواب اللبنانيون بلغ 16 نائبًا كانوا قد تسجّلوا على المنصة الرسميّة وتنطبق عليهم المواصفات العمريّة للفئات التي يجب أن تتلقى اللقاح.

وكانت حذرت المفوضية الأوروبية، فى الوقت السابق من اليوم الثلاثاء، من خطورة الوضع في لبنان داعية إلى سرعة تشكيل الحكومة.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، أكدت المفوضية الأوروبية أن الوضع في لبنان يتدهور وحثت على ضرورة تشكيل الحكومة من دون تأخير.

وعرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التقارير التي ترد من الأجهزة الأمنية، خصوصا في ظل حال التعبئة العامة المفروضة نتيجة انتشار وباء "كورونا". كذلك تطرق البحث الى موضوع الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقاعد العشرة الشاغرة في مجلس النواب.