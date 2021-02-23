خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 335 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 375,668 حالة.
وسجلت الصحة السعودية بحسب البيان الصادر عن الوزارة 4 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 6470 حالة.
وأشارت إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق "صحتي" وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.
وأوصت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
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