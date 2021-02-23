تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD على نايل سات وعربسات 2021

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد، يبحث الآلاف من السعوديين كل يوم عن تردد هذه القناة التي تعتبر من أفضل القنوات الرياضية في العالم العربي عموما والأفضل في المملكة العربية السعودية وذلك ناتج عن حصولها على حقوق بث جميع البطولات في المملكة، سيشهد اليوم وغدا الثلاثاء مباريات من العيار الثقيل كانت تحظى بجماهير ولولا الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا لشاهدنا الملاعب ممتلئة من جماهير أعرق فريقين في المملكة العربية السعودية الهلال والنصر حيث يلتقيان غدا الثلاثاء في واحدة من أقوى مباريات الدوري منذ بداية العام الجديد، ويسعى فريق الهلال إلى الثأر من الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها أمام النصر في نهائي السوبر السعودي لكن المهمة لن تكون سهلة أبدا أمام العالمي.

تردد قناة السعودية الرياضية

قناة السعودية الرياضية من أعرق القنوات الرياضية في العالم العربي وأكثرها متابعة وجماهيرية وتسعى القناة دوما إلى الحصول على حقوق بث أفضل الدوريات والبطولات العربية والأوروبية وعرضها مجانا للمتابعين، أطلقت هذه الباقة قبل مايقارب التسعة عشر عاما، وعلى مدى مايقارب العقدين من الزمن استطاعت القناة أن تثبت مكانتها الكبيرة بين أفضل القنوات الرياضية ومازالت محافظة على تألقها وترغب في قادم أفضل، المقر الرسمي للمجموعة يقع في العاصمة الرياض وهي مملوكة من طرف وزارة الإعلام السعودية، وقد أطلقت القناة قبل عامين الرياضية الثالثة والرابعة وبجودة عالية وذلك لبث عدد من المباريات التي تبدأ في آن واحد، وهذا هو تردد قناة السعودية الرياضية الجديد وعلى جميع الأقمار الصناعية أيضا.

القمر نايل سات

التردد 12284

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

التصحيح ⅚

الجودة HD

تردد قناة السعودية الرياضية HD

تردد قناة الرياضية السعودية

القمر عرب سات

التردد 12149

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

برامج ومميزات القناة

تميزت هذه القناة الرائعة بمجانيتها حيث انها تعرض عددا كبيرا من البطولات سواء السعودية أو العربية والأوروبية بشكل مجاني عكس العديد من القنوات الرياضية الكبرى، كما تتميز القناة بميزانيتها الكبيرة التي خولتها للحصول على حقوق بث أعظم البطولات العربية الدوري السعودي وجميع البطولات الأخرى في المملكة كما أنها أيضا تعرض بطولة كأس الخليج العربي وهب من البطولات ذات الأهمية الكبيرة جدا، القناة حصلت مؤخرا على حقوق بث السوبر الإسباني وكذلك كأس الملك الإسباني لثلاثة مواسم، من بين أبرز البرامج التي تُقدم على شاشة القناة برنامج الاستديو التحليلي الذي يستضيف أفضل المحللين الرياضيين قبل كل مباريات التي تبث على شاشة هذه القناة، وبهذا أعزائنا نكون قدمنا لكم تردد قناة السعودية الرياضية متابعة رائعة لكلاسيكو الكرة السعودية بعد غد.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 20 12 5 3 10 24:42 18 41 2 الهلال 19 10 6 3 11 14:33 19 36 3 الأهلي 20 10 5 5 10 30:32 2 35 4 الاتحاد 19 8 8 3 11 18:25 7 32 5 القادسية 1 - 1 20 7 8 5 10 28:30 2 29 6 التعاون 20 7 7 6 10 17:21 4 28 7 الإتفاق 19 8 3 8 11 30:31 1 27 8 الوحدة 20 8 3 9 10 33:30 -3 27 9 النصر 19 7 4 8 11 26:27 1 25 10 الفتح 19 7 4 8 11 33:29 -4 25 11 الباطن 1 - 1 20 6 6 8 10 31:28 -3 24 12 أبها 20 7 3 10 10 35:26 -9 24 13 الفيصلي 19 5 8 6 11 25:24 -1 23 14 الرائد 20 6 4 10 10 32:28 -4 22 15 ضمك 0 - 0 20 4 5 11 10 35:23 -12 17 16 العين 0 - 0 20 4 3 13 10 39:21 -18 15

ترتيب الدوري السعوديالهلال ضد النصر

يشهد غدا الثلاثاء مباراة من العيار الثقيل تجمع بين أقوى الأندية السعودية الهلال ضد النصر، وسبق للفريقين أن التقيا في بداية هذا الشهر الجاري وحقق النصر فوزا عريضا بثلاثية دون رد ليفوز بكأس السوبر السعودي، وتبدأ المباراة غدا عند تمام الساعة الثامنة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت مصر ويمكنكم متابعتها عند ضبط تردد قناة السعودي الرياضية مجانا، بضع ساعات فقط تفصلنا عن لقاء القمة كلاسيكو الكرة السعودية اليوم بين الزعيم الهلال والنصر العالمي في مباراة يطمح خلالها العالمي إلى الخروج من أزمة الهزائم والعودة إلى سكة الإنتصارات من بوابة الزعيم الذي يطمح بدوره إلى تعميق جراح النصر والثأر منه بعد العزيمة التي تعرض لها في نهائي مباراة كأس السوبر في بداية هذا الشهر.