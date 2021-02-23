زادت معدلات البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا والتي سيتم انعقادها اليوم، وسوف تكون المباراة بينهم وسط أكثر من 30 ألف مشجع في الملعب، مما دفع مُحبي ومُشجعي الفريقين بالبحث عن القنوات التي ستعرض هذه المباراة رغبةً في الاستمتاع وتشجيع الفريق التابع لهم، لذا سوف نوضح لكم المزيد عبر السطور القادمة تابعونا.

يتم بث هذه المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية بين الفريقين بحضور 30 ألف مشجع تم التصديق والموافقة عليهم من قبل الإتحاد الأفريقي، أما بتوقيت المملكة العربية السعودية ستكون في الساعة الرابعة عصراً، أما دولة الإمارات سيكون توقيتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يتساءل الكثير من مُشجعي الفريقين عن القنوات الناقلة لتلك المباراة، حيث يودون أن تكون قناة مفتوحة ومجانية وليست بحاجة لدفع رسوم لاستقبالها في حالة كونها مشفرة، فالجدير بالذكر أن قناة مكسبي هي التي سوف تتولى بث تلك المباراة مثلما قدمت العديد من المباريات من قبل خلال الفترة الأخيرة.

أعلنت مؤخراً قناة مكسبي على صحفتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي توليها عرض مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الذي ينتظرها الملايين من المشاهدين من مختلف الدول، لأنها تابعة لمنافسة الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا 2021، لذا إليكم ترددها فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

والجدير بالذكر أن الأشخاص الذين لم يمتلكون قناة بين سبورت فهي أيضاً سوف تعرض المباراة ولكن ينبغي الاشتراك في الباقة الخاصة بها لكي يستمتعون بمشاهدة المباراة، مما دفع الكثيرون الذين لا يمتلكون ذلك للبحث عن قناة مفتوحة وغير مشفرة لمشاهدة مباراة اليوم بين الأهلي وسيمبا التنزاني وهي قناة مكسبي التي أعلنت عن بثها لتلك المباراة عبر صفحتها الرسمية

بالإضافة إلى تولي القناة الأرضية المحلية لدولة تنزانيا بث هذه المباراة، حيث حصلت تلك القناة على موافقة لبث المباراة من قبل الاتحاد الأفريقي لنقل المباريات، وتُعد واحدة من ضمن القنوات المفتوحة التي يُمكن للاستمتاع بمشاهدة المباراة دون دفع رسوم.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا وذكرنا لكم جميع التفاصيل التي تخص تلك المباراة، نرجو أن يكون نال اعجابكم.