“new link” رابط منصة مدرستي 1442…. تسجيل الدخول على madras ti التعليمية لسماع شرح الدروس

منصة مدرستي السعودية، رابط منصة مدرستي اونلاين، منصة مدرستي أحد أبرز الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح لمستخدميها إمكانية التفاعل مع المعلمين والمعلمات من أجل الحصول على شرح وافي ودقيق لأهم الدروس والمناهج التعليمية المتطورة علي المنصة المصنوعة من أجل توفير عناء الذهاب إلى المدرسة للحصول علي العلم في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد حتي وقتنا الحاضر.

خطوات تسجيل الدخول الى منصة مدرستي 1442

تعتبر منصة مدرستي من أشهر المنصات الإلكترونية التي يتم البحث عن طريقة تسجيل الدخول عليها بشكل دائم علي محرك البحث جوجل، والخطوات الآتية توفر لكم عناء البحث وهي كالآتي:-

بالدخول على رابط من منصة مدرستي التعليمية.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم.

وبعدها قم بكتابة الرقم السري.

وبعدها سجل رمز التحقق.

واضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

كما يمكنكم تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية، بنفس الطريقة عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز عبر الهاتف الجوال، بجانب استخدام الكمبيوتر، وبذلك ساهمت منصة مدرستي التعليمية لهذا العام في جعل العملية التعليمية أكثر سهولة ويسر لطلاب المملكة، وجعلت السنة الدراسية تمر بدون توقف وبدون التسبب في ضياع مستقبل الطلاب.

اهمية منصة مدرستي التعليمية 1442

توفر منصة مدرستي التعليمية كافة الخدمات التي يحتاجها طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، في الوقت الحالي تضع المنصة آلاف من الكتب الالكترونية والمقررات الدراسية، كما تمكن اولياء الامور من الدخول علي المنصة لمتابعة المستوي التعليمي للطالب علي مدار العام، وتضع بين ايدي الطلبة والطالبات الكثير من الأسئلة والاختبارات للتأكد من فهم واستيعاب الطالب لجميع الدروس المعروضة عبر للفيديوهات المرئية والمسموعة، لذا يدوام طلاب المملكة العربية السعودية يومياً بالتسجيل على موقع مدرستي

هذا ومع العلم على ان الدوام الدراسي يبدأ على موقع مدرستي اعتباراً من السادسة صباحاً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، مع العلم على ان البحث فى تلك الساعة يتزايد يومياً للدخول على المنصة واتمام التسجيل عليها وذلك من خلال التسجيل على الموقع والاستمتاع بما موجود على الموقع من معلومات تعليمية جاءت لخدمة جميع الطلاب.