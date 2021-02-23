تردد قناة مكسبي الرياضية MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

هل تبحثون عن تردد قناة مكسبي الرياضية المفتوحة؟ فإذا كنت من عشاق المباريات فهي تعد ضمن أفضل القنوات الرياضية التي توفر مباريات دوري أبطال أفريقيا، واليوم تنقل ماتش الأهلي وسيمبا التنزاني، لمتابعة المباراة فما عليك سوى متابعة القناة من خلال التردد ونتعرف عليه فيما يلي…

maksabi

قناة مكسبي تم إنطلاق البث الأول لها يوم 25 أكتوبر 2020 من دولة الإمارات، واليوم تنقل مباراة من أهم مباريات دوري أبطال إفريقيا وهي مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وتضج الآن محركات البحث بعدد هائل من الراغبين في الحصول على تردد قناة مكسبي لمشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني وإليكم التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

الإستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500 .

الأهداف الأهلي 0 مقابل 1 لسيمبا الاستحواذ %58 فريق سيمبا والأهلي المصري 42%. التصويب على المرمى تصويبتان لنادي سيمبا وتصويبة واحدة للنادي الأهلي الأخطاء خطئين للنادي الأهلي وخطئين لنادي سيمبا الركنيات 1 للنادي الأهلي و2 لنادي سيمبا

الأول

تابعونا سوف نوافيكم بالمزيد عن الشوط الثاني، والمزيد من المعلومات عن القناة وما تعرضه.

معلومات عن قناة مكسبي المجانية وما هو التحدي المذكور

أعلنت القناة عن جوائز لمتابعيها ممن يتوقعون نتيجة مباراة المارد الأحمر وسيمبا التنزاني بأنها سوف تقدم جوائز قيمة وذلك عبر حسابها على الفيس بوك، بعد أن أعلنت إنها ناقلة للمبارة بشكل مجاني.

وأوضحت تفاصيل المسابقة بأنها سوف تكون بقيمة 20 ألف جنية لصاحب التوقع الصحيح شرط أن يقوم بتنفيذ كافة الشروط والتي تتمثل فيما يلي:

مشاركة المنشور في خمس مجموعات.

عمل لايك للبوست وكومنت.

الأعجاب بالصفحة الخاصة بالقناة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمود وحيد ، الوسط: أكرم توفيق، أليو ديانج، حمدي فتحي، وسط الهجوم: محمود كهربا، جونيور أجاي، خط الهجوم: والتر بواليا.

ما زلنا نوافيكم بكل ما هو جديد فتابعونا للحصول على النتيجة النهائية للمباراة.

هناك البعض ممن لا يمتلكون القدرة الكافية على تنزيل التردد ويبحث عن مختص لكي يتمكن من إضافة التردد ولكن في الحقيقة الأمر غاية في السهولة والبساطة، وحرصاً منا لتوفير الجهد عل متابعينا فها نحن اليوم نقدم لكم طريقة تنزيل قناة مكسبي الرياضية المجانية وهي ضمن أشهر القنوات الرياضية رغم إنها لم يمر على ظهورها سوى شهور بسيطة إلا إنها نالت شهرة واسعة لما تقدمة من مباريات هامة بجانب إنها مقترنة بالقنوات الرياضية الأخرى فهي تتميز عليهم جميعاً بأنها مجانية ولا تحتاج إلى رسوم إشتراك وإليكم طريقة تنزيل تردد قناة مكسبي وهو كالأتي:

في بداية الأمر ادخل على القائمة الخاصة بتنزيل القنوات.

حدد خيار إضافة تردد جديد.

إدخال البيانات الخاصة بالقناة والتردد.

ثم إضغط على تنزل، وبالتالي تكون حصلت على القناة بجهازك لتتمكن من متابعة المباريات مجاناً.

تميزت القناة منذ انطلاقها عام 2020 من شهر أكتوبر بأنها قناة رياضية مفتوحة لنقل المباريات الدولية بشكل مجاني. كما تميزت بجودة البث فإنها تمتلك بث بجودة أتش دي وبذلك تكون قادرة على عرض الماتشات بصورة جيدة. توفر باقة من الإعلاميين البارزين في مجال الإعلام الرياضي وذلك من أجل توفير تحليل رياضي على قد عالِِ من الحرفية والمهنية. تعرض القناة العديد من المباريات الحصرية، والكثير من البرامج الكروية المميزة.