الجزائر: تعيين أمين عام جديد للسلطة المستقلة للانتخابات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، تعيين سمير بورحيل أمينًا عامًا للأمانة التقنية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلفًا للأمين السابق فاروق طلعة، الذى غادر منصبه منذ 7 فبراير الجارى.





وبحسب الجريدة الرسمية فى الجزائر، ينص القانون العضوى المؤرخ فى 14 سبتمبر 2019، والخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أن الأمانة التقنية تعمل تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة الذى يحدد تنظيمها وسيرها بموجب قرار. واستحدثت الجزائر نظام السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات فى 15 سبتمبر 2019، وتم انتخاب محمد شرفى رئيسًا لها من قبل أعضاء المجلس فى ذلك الحين.

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