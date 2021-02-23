لوكاشينكو يبحث مع بوتين تعزيز التعاون في المجال العسكري التقني

بحث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا، التعاون بين الدولتين في القطاع العسكري التقني، وتعزيز المنظومات الدفاعية المشتركة.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة- في بيان نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية اليوم /الثلاثاء/ - أنه في إطار المباحثات التي جرت أمس في سوتشي، جرت اليوم مكالمة هاتفية بين الرئيسين البيلاروسي والروسي ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين.

وأكد أن الرئيسين ناقشا التعاون في المجال العسكري التقني وتعزيز أنظمة الدفاع المشتركة والمجال المعلوماتي، وعددًا من المسائل الاقتصادية مثل التوصل لتحقيق مستوى متساو لمعيشة المواطنين والمؤسسات في الدولة المتحدة لروسيا وبيلاروسيا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس بمدينة سوتشي، وبحثا قضايا العلاقات الثنائية والتكامل في إطار دولة الاتحاد، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات القادمة، بما في ذلك في مجال الأمن العسكري.