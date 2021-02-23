الطيران الإماراتي: وضع آليات تسمح بالتشغيل التدريجي الآمن

أعلن قطاع الطيران الإماراتي أن دولة الإمارات عملت على وضع آليات وبروتوكولات تسمح بالتشغيل التدريجي الآمن.

ووفقا لصحيفة الخليج الإماراتية تركز المرحلة الأولى على توفير المواد الأساسية كالأدوية والمواد الطبية، والأغذية.

كما أنشأت الإمارات جسورًا جوية لتسهيل عودة المواطنين ومغادرة الأجانب والمقيمين إلى دولهم بسلاسة ودون قيود.

وكان قد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تقديم 110.471 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال ال 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن إجمالي الجرعات المقدمة حتي اليوم بلغت 5,668,264 وذلك وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,005 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن الى 375535 إصابة.

كما سجلت الصحة الإماراتية 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتى الآن إلى 1145 حالة وفاة.

ورصدت الصحة الإماراتية تعافي 3,515 حالة شفاء، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 366567 حالة.

وأجرت الوزارة الإماراتية 175,284 فحصًا خلال الساعات الماضية وذلك ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.