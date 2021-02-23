شاهد.. مسئول يمني ينشر فيديو مروعا لاعتداء الحوثيين على النساء والأطفال

نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، مشاهد لاعتداء عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على المدنيين والنساء والأطفال بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الإرياني عبر حسابه على موقع "تويتر": "مشاهد من اعتداء مشرف تابع لمليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران على أحد المواطنين في منطقة العشه سعوان بالعاصمة صنعاء، واقتحام منزله وترويع نساءه واطفاله، في نموذج لمئات الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في مناطق سيطرتها دون وازع من ضمير أو أخلاق".

وأضاف: "يقاتل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء قبائل مأرب الشرفاء ومعهم كل اليمنيين من مختلف محافظات الجمهورية، ويبذلون الغالي والنفيس ذودا عن المناطق المحررة كي لا تتكرر هذه المشاهد البشعة من ارهاب وبطش وتنكيل بالمواطنين وانتهاك لحرمات منازلهم ونهب لممتلكاتهم".

وتابع: "من المؤسف أن تواصل مليشيا الحوثي الارهابية ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بشكل يومي في ظل تجاهل وصمت دولي مطبق، وعجز من المنظمات والهيئات الحقوقية عن التصدي لمسئولياتها القانونية والاخلاقية عن إصدار إدانة والضغط علة المليشيا لوقف هذه الجرائم المرتكبة ضد الانسانية".