وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تحولت تهديدات حزب الله إلى أفعال ستكون النتيجة مؤلمة

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على أن "إذا تحولت تهديدات حزب الله إلى أفعال ستكون النتيجة مؤلمة".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن "يسمح لإيران بالتموضع في سوريا ولن يُقبل بصواريخ دقيقة في سوريا ولبنان".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن "الرد سيكون ساحقا آلاف الأضعاف على أي تهديد".
وكان الجيش الإسرائيلي، أجرى الأسبوع الماضي "تدريبا مفاجئا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي، وذلك بعد ساعات على قليلة قصف جوي لأهداف إيرانية في سوريا.
وأفاد الجيش بأن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران خلال فترة التدريب التي تستمر حتى الأربعاء، كما أشار إلى احتمال سماع دوي انفجارات في شمال البلاد.
وأضاف أن التدريب "يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية، وسيختبر كل العناصر في المهام الأساسية لسلاح الجو، بما يشمل الحفاظ على التفوق الجوي، وحماية سماء البلاد وكذلك الهجوم وجمع المعلومات".
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