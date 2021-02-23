إجراء سعودي هام بشأن العمالة وسوق العمل

أعلنت وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق البرنامج التدريبي بعنوان "تعزيز آليات الحوار الاجتماعي"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي يستهدف ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة: (أصحاب العمل، والعمال، والقطاع الحكومي).

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الوزارة بتطوير الحوار الاجتماعي وتعزيز آلياته في المملكة.

وأوضحت الوزارة السعودية في بيان لها اليوم ان البرنامج إلى تحسين صياغة سياسات سوق العمل في المملكة، حيث يأتي هذا النشاط التدريبي في إطار برنامج التعاون الفني القائم بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية الذي ينظر إلى النهوض بالحوار الاجتماعي في المملكة كأحد أهم مستهدفاته.

يشار إلى أنّ هذا النشاط التدريبي يتم تقديمه تحت إشراف وكالة السياسات العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويضم نخبة من ممثلي العمال وأصحاب العمل والقطاع الحكومي (وزارة العدل - ووزارة التعليم - ووزارة الاقتصاد والتخطيط - ووزارة الصحة - ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني - ومنشآت - وشركة عمل المستقبل - والتأمينات الاجتماعية – وهدف)، وهو برنامج قائم على مزيج من التدريب الذاتي والتدريب عبر الاتصال المرئي، ويشتمل على ندوات تضمّ عروضًا تقديمية وعمليات تبادل الخبرات التفاعلية، يسيّرها خبراء منظمة العمل الدولية وخبراء آخرون.