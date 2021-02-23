العراق.. نداء عاجل من رئيس الوزراء لجميع المواطنين

وجه مصطفي الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، نداءً عاجلا للجميع بضرورة الالتزام بالحظر الصحي النجاة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا.



وعبر الجلسة المنعقدة هذا اليوم، الثلاثاء، لمجلس الوزراء العراقي قال: "نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك نقيّم عاليًا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه".

وتابع: "وتصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من آثار السلالة الجديدة والأكثر خطورة من الوباء".

وأضاف: "العمليات الإستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره، ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلًا ونهارًا في ملاحقة خلايا الإرهاب".



وواصل: "لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن أجهزتنا الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام".



وزاد: "بعد أن كان مهددا بالانهيار، احتياطي النقد الأجنبي للعراق آخذ بالتصاعد، ومتوقع له أن يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، منذ البدء بالإجراءات الإصلاحية وتغيير سعر الصرف".

واختتم حديثه قائلا: "كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل".