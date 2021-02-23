الكويت تستنكر استهداف قافلة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية

أدانت دولة الكويت، الهجوم المسلح الذي استهدف قافلة لبرنامج الأغذیة العالمي التابع للأمم المتحدة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة،وأسفر عن مقتل السفیر الإيطالي وعدد من الأشخاص.
وقالت الخارجية الكويتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية/كونا/ -إن ھذه العملیة الاجرامیة تؤكد الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجھود الدولیة لوأد ظاھرتي العنف والإرھاب مشددة على موقف الكویت المبدئي والثابت المناھض لھاتین الظاھرتین بكافة أشكالھما وصورھما.
وأعربت الخارجية الكويتية عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب إیطالیا والى أسر الضحایا.
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