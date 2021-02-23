هربا من العنف في تيجراي.. الأمم المتحدة تعلن عدد اللاجئين من أثيوبيا للسودان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نزوح 7000 لاجئ إثيوبي هربًا من العنف في تيجراي إلى مخيمات اللجوء في السودان، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأٍ عاجل لها.

وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيجراي الإثيوبي، مع استمرار القتال في الإقليم.

وقالت أليس ويريمو نديريتو المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، إنه: "إذا لم تحارب البلاد بشكل عاجل العنف العرقي وخطاب الكراهية والتوترات الدينية".

وأضافت أنها تلقت تقارير عن ارتكاب أطراف الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا وحلفائها انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان.

كما حذّرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أن آلاف اللاجئين الإريتريين في إقليم تيجراي الذي يمزقه الصراع في شمال إثيوبيا بحاجة ماسة إلى المساعدة والحماية وجددت الوكالة مناشدتها للحكومة من أجل الوصول إلى اللاجئين.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في جلسة خاصة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أوائل الشهر الجاري، إن إثيوبيا قد لا تسيطر على ما يصل إلى 40٪ من الأراضي في منطقة تيجراي المحاصرة وليس لديها قيادة كاملة للقوات من إريتريا المجاورة العاملة هناك.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن إن القتال في تيجراي من المحتمل أن يزعزع استقرار أجزاء أخرى من إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ومرسى القرن الأفريقي ، حيث يتم نشر قوات الأمن في المنطقة.