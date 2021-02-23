خرق كبير.. مسئول صحي في لبنان يكشف موقفه من الاستقالة بعد تلقيح 16 نائبا

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف لقاح كورونا في لبنان، الدكتور عبد الرحمن البزري، اليوم الثلاثاء، تراجعه عن الاستقالة، على خلفية تطعيم عدد من أعضاء مجلس النواب دون موافقة اللجنة.

وقال البرزي في مؤتمر صحفي، إن "ما حدث اليوم من تلقيح للنواب هو خرق لعملية التلقيح ولا يمكن السكوت عنه".

وأوضح أنه دعا أعضاء اللجنة، للاجتماع غدا الأربعاء، للبحث في الأسباب والمبررات.

وأشار إلى أن ما حدث هو بمثابة دق "الأسفين" بمراحل خطة التلقيح، لافتًا إلى أن هذا الموضوع أبدت اللجنة اعتراضها عليه لأنه تسبب بوضعها في موقف حرج.

وتلقى عدد من النواب اللبنانيون لقاح كورونا، وهو ما أثار أزمة ومشكلة بسبب الأولوية.

وأكد موقع "ليبانون ديبايت" أن عدد النواب اللبنانيون الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 16 نائبًا حيث تم تسجيلهم على المنصة الرسمية وتنطبق عليهم المواصفات العمرية للفئات التي يجب أن تتلقى اللقاح.