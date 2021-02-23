البنك الدولي: كورونا يهدد عودة 11 مليون فتاة للمدارس في الدول النامية

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي، عدم عودة أكثر من 11 مليون فتاة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مثل نيجيريا، إلى المدارس بعد إعادة فتح أبوابها منذ قرارات الإغلاق بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وذكر التقرير، الذي يحمل عنوان "العودة إلى التعليم: كيف يهدد (كوفيد-19) وإغلاق المدارس المستقبل الاقتصادي للمرأة"، أن الوباء يقوض المكاسب التي تحققت في مجال تعليم الفتيات في السنوات الأخيرة.. مؤكدا الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول الفتيات والنساء على الفوائد والعوائد من تعليمهن.
وأضاف أن الفتيات لحقن بالفتيان في العديد من المجالات خلال العقود الأخيرة، بل يتفوقن حاليا على الأولاد من حيث التحصيل الدراسي، إلا أن إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا قد يبطئ أو يعكس هذه المكاسب وقد يمنع الفتيات والنساء من تقليل العوائد المحتملة، مما يمثل تكلفة مستقبلية خفية.
وتوقع البنك تحقيق مستويات أقل من الدراسة والتعلم والأرباح المستقبلية بسبب إغلاق المدارس بسبب (كوفيد-19)، منوها إلى أن الوباء يزيد من خطر تسرب الفتيات من المدارس والتعرض للعنف المنزلي وغيره من مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، فضلا عن مشكلات أخرى مثل زواج الأطفال والحمل المبكر والاستغلال كعمالة الأطفال.
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