وزيرة الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

قالت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية إن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاحات أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا. وأضافت في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أن مصر تلقت لقاحات كورونا من شركتي سينوفارم وأسترازينيكا. وأعلنت زايد أن وزارة الصحة ستبدأ "حملة تلقيح شعبية ضد كورونا في الأسبوع الأول من شهر مارس". وتابعت:"نهدف لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا لنحو 50 مليون مواطن ". وأكدت وزيرة الصحة أن "الوضع الوبائي في مصر مستقر نسبيا ونسبة الإصابات هي الأقل عالميا". وأوضحت أن "تقديم لقاحات كورونا لجميع الأطعم الطبية سيكون مجانيا.. بينما لقاحات كورونا لغير المسجلين في برنامج التكافل ستكون مدفوعة بمبلغ رمزي".

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